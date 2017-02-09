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Козак назвал «гипотезой» идею о проведении Олимпиады-2028 в Петербурге

Политика
Вице-премьер разъяснил свои слова о возможном проведении Олимпиады в России

Москва, 9 февраля 2017, 16:10 — REGNUM  Никаких решений о выдвижении Санкт-Петербурга или другого российского города на проведение летних Олимпийских игр в 2028 году не принималось, и рассуждения о такой возможности — всего лишь гипотеза. Об этом 9 февраля заявил журналистам вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак.

Ранее СМИ сообщили о словах Дмитрия Козака, который сказал, что правительство РФ может поддержать предложение о проведении летней Олимпиады 2028 года в Санкт-Петербурге, если жители города одобрят такое выдвижение. «Будем всячески это поддерживать в случае, если горожане этого захотят и будут готовы некоторое время потерпеть неудобства», — заявил 7 февраля Козак, сообщало ТАСС.

Идею о проведении Олимпиады в Северной столице в тот же день поддержал губернатор Георгий Полтавченко. Затем первый вице-спикер Госдумы, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков сказал о том, что среди возможных кандидатов на проведение Игр 2028 года — Санкт-Петербург, Казань и Сочи.

Однако сегодня вице-премьер Козак пояснил, что ни о каких практических шагах по реализации этой идеи речь пока не идет.

«Что касается проведения Олимпийских игр в РФ, хочу отметить, что это был разговор с девочкой из Петербурга, которая мечтает о том, чтобы Петербург стал когда-нибудь олимпийской столицей. Из этого разговора сделали новость. Разговор был о гипотетической возможности одного из городов, в том числе Петербурга, принять Олимпийские игры», — цитирует Козака агентство «Р-спорт».

«Это только гипотеза, никаких решений нет и в этот период точно быть не может», — подчеркнул Козак.

Поясняя прозвучавшие названия трех городов, вице-премьер отметил, что Санкт-Петербург, Казань и Сочи лучше подготовлены для проведения крупнейшего спортивного мероприятия, и в процессе подготовки Игр им потребуется меньше затрат для модернизации инфраструктуры.

«Но речь идет только о гипотетической возможности, потому что для решения о выдвижении необходимо стечение ряда положительных факторов — кто будет выдвигаться, какое место будет занимать наша страна в мировом олимпийском движении, какой будет ее вес к тому времени, а это не ранее 2020 года», — подчеркнул Дмитрий Козак.

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