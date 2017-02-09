Белый дом США прокомментировал ситуацию с отменой антироссийских санкций

Вашингтон, , 23:53 — REGNUM Администрация президента США прокомментировала возможность снятия антироссийских санкций. Соответствующее заявление сделал сегодня, 8 февраля, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Он заявил, что в США есть два пакета антироссийских санкций. Первый имеет отношение к Крыму. США не считает воссоединение Крыма с Россией законным актом и требуют, чтобы полуостров был возвращен Украине, даже несмотря на волеизъявление большинства жителей полуострова.

Второй пакет санкций касается гражданской войны на Украине и Минских соглашений. Запад считает, что Россия является стороной конфликта в Донбассе и требует от РФ выполнения Минских соглашений, которые она не подписывала и в принципе не может выполнить.

Комментирую ситуацию с предполагаемой отменой антироссийских санкций, Спайсер заявил: «В отношении санкций мы имеем дело с двумя пакетами санкций. Один имеет отношение к Крыму. Думаю, что постпред Хейли (постпред США при ООН, — прим. ред.) очень четко высказалась об этом в ООН, что пока Россия не покинет Крым, об этих санкциях речь не идет. Что касается других (санкций, — прим. ред.), то не хочу забегать вперед законопроекта».

Также Спайсер отказался комментировать внесенный ранее на рассмотрение Конгресса США, который ограничит возможности президента по отменен санкций против Российской Федерации в одностороннем порядке.