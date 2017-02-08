Асад: Кровь, пролитая русскими солдатами в Сирии, не исчисляется деньгами

Дамаск, , 12:37 — REGNUM Военная поддержка, которую Россия оказывает Сирии, очень важна. При этом кровь, пролитую военнослужащими РФ на сирийской земле, нельзя исчислить деньгами, заявил президент Сирии Башар Асад на встрече с российскими парламентариями.

«Конечно, военная поддержка очень важна. Но одна капля крови погибшего русского солдата на нашей земле — это для нас дороже любой военной поддержки. Эта кровь, русская кровь, которая пролита на нашей земле, не исчисляется деньгами», — подчеркнул он.

Сирийский лидер выразил благодарность Москве за военную помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в интервью бельгийским СМИ Башар Асад заявил о том, что сотрудничество между Россией и США пошло бы на пользу как Сирии, так и всем странам мира. Вместе с тем отметил он, пока рано судить о том, готовы ли к таким отношениям в Вашингтоне.