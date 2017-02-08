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Эксперт: Система ПРО Японии не способна справиться с китайскими ракетами

Политика
Япония активно разворачивает комплексы американского производства
Система ПРО Японии
Иллюстрация: Mil.huanqiu.com
Система ПРО Японии

Пекин, 8 февраля 2017, 09:25 — REGNUM  Китайские военные аналитики прокомментировали новость о проведении совместного испытания Японией и США ракетного комплекса SM-3 Block IIA, который в настоящее время активно разворачивается на территории Японии. По словам китайских экспертов, американские ракеты, размещенные на территории Японии, не угрожают безопасности КНР.

«В реальном бою ракеты SM-3 Block IIA не представляют серьезной опасности для межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Размещение американского вооружения на территории Японии и Южной Кореи направлено на сдерживание ядерного потенциала России и Китая», — отметил военный аналитик Лю Сяовэй.

Специалист подчеркнул, что развертывание SM-3 Block IIA на территории Японии подстегнет Токио к проведению агрессивной внешней политики, которая может стать главной угрозой безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пишет «Жэньминь жибао».

«По имеющимся данным, американские SM-3 Block IIA не смогут перехватить современные китайские ракеты. Несмотря на заявления Токио и Вашингтона, большинство военных экспертов из КНР понимают, что американские комплексы не смогут справиться с потенциалом китайского вооружения», — добавил аналитик.

SM-3 Block IIA — американская зенитная управляемая ракета семейства «Стандарт». Устанавливается на крейсеры, эсминцы и используется в виде наземных установок. Предназначена для уничтожения воздушных целей, в том числе баллистических ракет и боеголовок на заатмосферных высотах.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в ходе очередной пресс-конференции официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Лу Кан прокомментировал заявление командующего Тихоокеанским флотом США адмирала Гарри Харриса, который предложил руководству Южной Кореи направить к берегам страны новейший ракетный эсминец Zumwalt. Китайский дипломат заявил, что визит американского эсминца не отразится на безопасности КНР.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД КНР прокомментировал идею размещения эсминца ВМС США у берегов Кореи

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