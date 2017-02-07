Вторник, 07 Февраля 2017 года
12:49:00 МСК

Представитель Госдумы в КС отверг претензии Заксобрания Петербурга

Политика
По мнению федерального парламента, у регионального достаточно возможностей влиять на Смольный
КС РФ
Иллюстрация: Ksrf.ru
КС РФ

Санкт-Петербург, 7 февраля 2017, 11:54 — REGNUM  В Конституционном суде России Государственная дума просит признать оспариваемые петербургским Законодательным собранием нормы Градостроительного кодекса соответствующими Основному закону. Об этом сообщила полномочный представитель Госдумы в КС Татьяна Касаева, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сегодня, 7 февраля, КС РФ рассматривает жалобу петербургского парламента, который требует признать неконституционными часть 41 статьи 63 Градостроительного кодекса, а также статью 23 федерального закона, благодаря которому в кодекс были внесены поправки. Изменения были внесены в 2014 году, они касаются особенностей градостроительной деятельности в Москве и Санкт-Петербурге. С того момента Правила землепользования и застройки в двух столицах утверждают не городские парламенты, а высшие исполнительные органы власти субъектов. По мнению Заксобрания Петербурга, оспариваемые нормы позволяют вмешиваться в распределение компетенции между органами законодательной и исполнительной власти, и это нарушает не только конституционный принцип разделения властей, но и принцип равноправия субъектов РФ.

Выступая на слушаниях по этому делу в КС, Татьяна Касаева пояснила, что, когда Госдума принимала упомянутые поправки, она учла особенности местного самоуправления в городах федерального значения, и составляла документ таким образом, чтобы его действие было наиболее актуальным и удобным для мегаполисов.

«Федеральный законодатель обладает возможностью перераспределения властных полномочий между органами государственной власти различных уровней», — сказала Касаева. При этом требуется соблюдать «ясность, четкость, непротиворечивость» и не допускать закрепления за субъектами неопределенных по объему и адекватности полномочий.

По мнению Госдумы, утверждение Смольным правил землепользования и застройки не нарушает установленный Конституцией принцип равноправия субъектов РФ: хотя в других регионах этим занимаются законодательные органы власти, Госдума учла особенности Москвы и Петербурга — численность населения, вопросы работы городского хозяйства и сохранения культурного наследия, после чего целенаправленно наделила полномочиями по представлению Генерального плана именно исполнительные органы власти.

Так как Генплан первичен, на его основе составляют Правила землепользования и застройки, и туда нужно постоянно вносить мелкие изменения в связи с активным развитием мегаполисов, закономерно отнести и правила к компетенции исполнительной власти, посчитали в Госдуме.

«Федеральный законодатель стремился упростить процедуру определения правил землепользования и застройки», — подчеркнула Касаева. Иной вариант, по ее мнению, «утяжелил и усложнил бы саму процедуру внесения соответствующих поправок». Она отметила, что сам заявитель называет имеющийся порядок «упрощенным», что и говорит о мотивах Госдумы. К тому же, претензия Заксобрания Петербурга о том, что такой подход не позволяет учитывать многообразие точек зрения при определения Правил, не состоятельна, убеждена Касаева.

«ЗакС может влиять на содержание правил землепользования и застройки, используя механизм депутатского контроля: писать депутатские запросы, создавать комиссии, участвовать в обсуждении. Эти способы активно используются. <…> Депутаты в ходе работы комиссий могут выражать свое мнение, участвовать в голосовании, задавать вопросы и так далее. Не стоит забывать и о значении механизма публичных слушаний, в которых могут участвовать депутаты. <…> Они могут обратиться с депутатским запросом в прокуратуру, если, по их мнению, исполнительный орган власти нарушил законодательство в установлении правил землепользования», — сказала Касаева.

Учитывая изложенное, она уверена, что в федеральных городах успешно «реализуется механизм сдержек и противовесов», поэтому признавать оспариваемые нормы неконституционными нецелесообразно.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент Петербурга в КС РФ поборется со Смольным за свои полномочия

Читайте развитие сюжета: В КС заявили, что у парламента Петербурга было много лишних полномочий

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мегаполисы и вопрос о земле
Главное сегодня
NB!
07.02.17
Новый Майдан в Киеве уже не за горами — украинские СМИ
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
07.02.17
El País:: «Испанские фанаты выгнали украинского футболиста»
МадридИспания Гражданская война на Украине Общество
NB!
07.02.17
Бесплатную приватизацию могут сделать для всех бессрочной
МоскваРоссия Приватизация жилья Политика
NB!
07.02.17
Станислав Стремидловский«Катынь – не место выяснения польско-российских отношений»
СмоленскРоссия Развитие музеев Общество
NB!
07.02.17
КНР начнет «шпионить» из космоса с помощью беспилотников
ПекинКитай Авиастроение Техника
NB!
07.02.17
Максим ИсаевНа чьей стороне будет Австралия в торговой войне США и КНР? – EAF
КанберраАвстралия Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Экономика
NB!
07.02.17
В ВКС РФ проводится внезапная проверка — Шойгу
МоскваРоссия Военные учения Общество
NB!
07.02.17
Российские регионы и региональная политика в январе 2017 года
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
07.02.17
Дмитрий ОрловРейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации в январе 2017 года
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
07.02.17
Такое нововведение абсурдно: парламентарий о запрете «встреч с депутатами»
ВолгоградРоссия Региональное законодательство Политика
NB!
07.02.17
СМИ: Трамп не сможет повлиять на союз России и Китая
ПекинКитай Китайско-американские отношения Политика
NB!
07.02.17
На Колыме предлагают раздавать бесплатные гектары возле населённых пунктов
МагаданМагаданская областьРоссия Выделение бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке Общество
NB!
07.02.17
Тульские СМИ ждёт административная концентрация? А затем...
ТулаРоссия Проблемы региональных СМИ Политика
NB!
07.02.17
Инга СлажинскайтеКрушение Ту-104 под Ленинградом: моряки, ушедшие в небо
Санкт-ПетербургРоссия REGNUM: ничто не забыто Происшествия
NB!
07.02.17
Леонид НерсисянНовые военные технологии и новое оружие России: что ждёт нас в 2017 году?
МоскваРоссия Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
07.02.17
Эстония включила ИА REGNUM в чёрный список вражеских СМИ
ТаллинЭстония Информационная война против России Политика
NB!
07.02.17
Елена ХаненковаЖалобы демократов США: «Израильский заговор управляет Трампом»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
07.02.17
Рейтинг банков: Китайский ICBC признан самым дорогим брендом в мире
ЛондонВеликобритания Банковское дело Экономика
NB!
07.02.17
Белый дом привел список терактов, которым СМИ в США не уделили внимания
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
07.02.17
«Нефти стоит беспокоиться»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
07.02.17
В КНР началась разработка высокоскоростных поездов для ВСМ Москва — Казань
ПекинКитай Проект ВСМ "Москва—Казань" Техника
NB!
07.02.17
«Рубль рискует отступить из-за цен на нефть»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
ещё главное