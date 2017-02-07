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Посол: «Ан-Нусра»* создала новую коалицию против «бывших братьев по оружию»

Политика
Те группировки, которые приняли участие в переговорах в Астане, теперь атакует запрещённая в России «Джабхат ан-Нусра»

Дамаск, 7 февраля 2017, 08:44 — REGNUM  Посол России в Дамаске Александр Кинщак заявил, что террористы группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отреагировали на межсирийские переговоры в Астане и сформировали новую коалицию, нацеленную на войну с теми структурами, представители которых приняли участие в переговорах, передаёт RT.

Кинщак уточнил, что в новую коалицию вошли «наиболее радикальные джихадисты». Они уже начали атаковать «своих бывших братьев по оружию», принявших участие в переговорах по урегулированию ситуации в Сирии.

Напомним, переговоры по политическому урегулированию сирийского вопроса состоялись в столице Казахстана 23−24 января. В них приняли участие, в том числе, представители законных сирийских властей и представители так называемо умеренной оппозиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 февраля в Астане прошли технические переговоры между делегациями России, Турции, Ирана и ООН по вопросам прекращения боевых действий в Сирии.

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Читайте ранее в этом сюжете: В столице Казахстана завершился технический раунд переговоров по Сирии

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