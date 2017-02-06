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Кризис в Венесуэле: Мадуро надеется на Папу Римского

Политика
Когда состоится встреча между ними, пока не сообщается

Каракас, 6 февраля 2017, 04:12 — REGNUM  Президент Венесуэлы Николас Мадуро надеется на встречу с Папой Римским Франциском для разрешения кризиса в стране, пишет Agency France Presse.

Мадуро заявил, что в настоящее время прорабатывается встреча с понтификом. Он должен принять участие в переговорах между официальными властями и оппозицией. Венесуэльский лидер поделился тем, что надеется на встречу с Парой Римским.

Однако пока не сообщается, когда конкретно может состояться подобная встреча.

ИА REGNUM ранее писало, что в октябре прошлого года в Венесуэле прошли переговоры между представителями власти и оппозиционного «Блока демократического единства», который контролирует Национальную ассамблею. В ноябре сторонам удалось достигнуть ряда некоторых договоренностей. Однако после этого представители оппозиции отказались участвовать в переговорах с правительством, пока Мадуро не пойдет на уступки.

Большая часть населения Венесуэлы выступает за отставку нынешнего главы страны. Эта латиноамериканская страна сейчас переживает как политический, так и экономический кризис, за что большую ответственность несут нынешние власти. В январе парламент одобрил резолюцию об «оставлении поста» президента. Однако Верховный суд позже признал ее недействительной. Кроме того, Мадуро заявил, что не оставит пост и готов защищать свой режим с помощью специальной военной команды «Антишок», а также с помощью российского и китайского оружия.

В конце января текущего года «Блока демократического единства» обвинил правительство в невыполнении ранее достигнутых договоренностей и заявил, что окончательно прекращает с ним диалог.

Читайте ранее в этом сюжете: Сергей Лавров и Делси Родригес 6 февраля проведут переговоры в Москве

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Импичмент президенту Венесуэлы
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