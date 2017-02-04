Министр обороны США: Иран – спонсор терроризма

Токио, , 09:15 — REGNUM Министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе визита в Японию заявил, что Исламская Республика Иран — одно из крупнейших государств, которое якобы является «спонсором терроризма». Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает AFP.

«Что касается Ирана, то это государство является крупнейшим спонсором терроризма в мире», — сказал Мэттис.

Напомним, накануне министерство финансов США расширило санкции против Ирана. В черный список были включены ещё 13 иранских граждан, а также 12 иранских предприятий.

В ответ на это Тегеран заявил о введении ответных мер в отношении отдельных американских лиц и компаний.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущая американская администрация была склонна пойти на компромисс с Ираном. Администрация Барака Обамы смогла достичь договорённости по ядерной программе Ирана и даже снять некоторые санкции с Исламской республики. Пришедшая к власти после выборов администрация Дональда Трампа настроена к Ирану более враждебно.