«Вклад Зураба Жвания в строительство свободной Грузии уникален»

Тбилиси, , 15:16 — REGNUM Сегодня, 3 февраля, день гибели бывшего премьер-министра Грузии Зураба Жвания. В связи с этой датой президент Грузии Георгий Маргвелашвили сделал специальное заявление, в котором подчеркнул особый вклад Зураба Жвания в строительство современной свободной, европейской Грузии.

Он напомнил слова самого Зураба Жвания: «Я грузин, значит я европеец», сказанные им в 1999 году в Страсбурге, когда Грузию принимали в Совет Европы.

«Эта его фраза, наверное, лучше всего выражает исторические устремления грузинского народа, которые после обретения независимости именно в результате величайших усилий Зураба обрели новое дыхание», — заявил Георгий Маргвелашвили.

По его словам, именно усилиями Зураба Жвания и его единомышленников в свое время были созданы прочные основания для развития грузинского парламентаризма, необратимости демократического строителства и евроинтеграционных процессов.

«Его борьба и труд были пронизаны верой в то, что членство в семье европейских народов — это продолжение нашего исторического пути, наша судьба. Поэтому принятое вчера Европарламентом решение о безвизовом режиме для Грузии сделало бы Зураба особенно счастливым», — заявил президент.

Зураб Жвания был найден мертвым в съемной квартире на улице Сабурталинской в Тбилиси 3 февраля 2005 года. По официальной версии тогдашних властей, он погиб от отравления угарным газом из-за неисправного газового обогревателя. После смены власти в Грузии в результате парламентских выборов 2012 года правительство «Грузинской мечты» начало повторное расследование этого дела, но до конца его пока так и не довело.