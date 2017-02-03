Россия «с радостью» поможет Польше с расшифровкой данных радаров Boeing

Пассажирский самолёт Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области

Москва, , 12:10 — REGNUM Россия готова предоставить специалистов и оборудование для расшифровки данных с радаров потерпевшего крушение в Донбассе Boeing. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 февраля, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Россия с радостью поможет предоставить в помощь специалистов и оборудование», — сказала Захарова. «Мы готовы взаимодействовать с польской стороной по любым направлениям, готовы предоставить все необходимые данные в том числе, чтобы они смогли работать по обломкам самолета», — сказала она.

Пассажирский самолёт Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. В Росавиации были удивлены тем, что в Нидерландах не смогли расшифровать переданные Россией данные с радаров.