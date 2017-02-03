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Не ради искусства: МИД РФ рассчитывает на «выстрел» миссии ОБСЕ на Украине

Политика
В Авдеевке танки
Мария Захарова
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Мария Захарова

Москва, 3 февраля 2017, 11:10 — REGNUM  МИД России выражает озабоченность в связи с обострением ситуации в Донбассе, а также напоминает, что использующееся вооружение (танки, тяжелое вооружение) запрещено Минскими соглашениями. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 февраля, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Это не нарушение, это издевательство над минскими договоренностями, комплексом мер и так далее», — заявила она. «Те вооружения, которые используются Киевом, полностью запрещены», — указала представитель МИД.

Она напомнила, что МИД России неоднократно выражал озабоченность в связи с обострением ситуации в Донбассе. То, что инициаторами обстрелов стали ВСУ зафиксировали и СМИ, подтверждено это и тем, что об этом заявил постпред Украины при ООН, было это зафиксировано специальной миссией ОБСЕ на Украине — обстрелы начались с позиции украинских силовиков. «Ее (миссии ОБСЕ) видеокамеры зарегистрировали, что первые массированные обстрелы начались с северо-западного и западного направлений, то есть с позиций украинских силовиков. Причем огонь велся из танков, артиллерийских систем, а также систем залпового огня», — отметила дипломат.

МИД России призывает специальную миссию ОБСЕ осуществлять беспристрастное наблюдение в соответствии с ее мандатом. «Это не искусство ради искусства, не работа ради работы, у материалов должен быть конкретный выход», — уверена Захарова.

За сутки ВСУ выпустили по территории ДНР около 3,5 тысячи мин и снарядов, сообщили в Минобороны республики. Из них почти 200 снарядов были выпущены из реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган», 753 снаряда — из тяжелой артиллерии. Всего обстрелу подверглись 28 населённых пунктов.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ разместили в Авдеевке четыре танка Т-64 – отчёт ОБСЕ

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