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Дубль три: СВП Ванино еще раз попытается выбрать себе главу

Политика
Депутаты порто-франко объявили новый конкурс на должность главы района

Ванино, Хабаровский край, 3 февраля 2017, 10:43 — REGNUM  Свободный порт Ванино в третий раз пытается выбрать главу района. Депутаты объявили новый конкурс, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Очередное заседание конкурсной комиссии назначено на 17 марта текущего года.

Ранее жители Ванинского района высказывали недовольство по поводу отмены прямых выборов главы района. Между тем, депутаты Законодательной думы Хабаровского края соответствующий закон приняли, заменив прямые выборы на назначение по результатам конкурса. Для этого назначается специальная конкурсная комиссия, в состав которой входят как представители района, так и правительства Хабаровского края, в соотношении 50/50.

Первая попытка назначить главу района не удалась — из 9 кандидатов к конкурсу не допустили ни одного. Как утверждала комиссия, «ни один из них не смог правильно подготовить пакет документов». Между тем, на первое кресло порто-франко претендовали руководители предприятий, производственники, юристы.

Вторая попытка окончилась аналогично. На этот раз на должность главы района претендовали две дамы — педагог и секретарь местной ячейки ЕР Наталья Шустова и предприниматель Юлия Данилова. Документы они собрали правильно, до конкурса дошли. Но избранию этих кандидаток на пост главы Ванинского района воспротивились сами депутаты — ни одна из кандидаток не набрала нужного количества голосов. За Шустову проголосовало 2 депутата из 15, за Данилову 6.

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Большинство жителей Свободного порта Ванино, в котором сегодня реализуются масштабные инвестиционные проекты — строятся новые порты и другие высокотехнологичные предприятия, полагают, что занять пост главы района должен человек, хорошо знающий производство, экономику, имеющий серьезный управленческий опыт.

Кто станет очередным кандидатом на пост №1 в Ванинском районе — пока не известно.

ИА REGNUM сообщало, что в последнее время порто-франко сотрясают политические скандалы. Суд досрочно прекратил полномочия Совета депутатов районного центра — поселка Ванино, поскольку некоторые депутаты не сдали декларации о доходах. Ранее правоохранительные органы возбудили в отношении сотрудников местной администрации уголовное дело в связи с махинациями с муниципальным жильем

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