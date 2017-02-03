Глава МИД Украины находится в Израиле с необъявленным визитом — СМИ
Приезд Климкина в страну не афишируется
Тель-Авив, 3 февраля 2017, 09:16 — REGNUM Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин прибыл в Израиль с необъявленным визитом. Об этом со ссылкой на источник в Иерусалиме сообщает издание «Вести. Израиль по-русски».
Как отмечает источник, приезд Климкина не афишируется, цели визита главы МИД Украины в страну неизвестны. Указано лишь, что ряд встреч украинского гостя и представителей Израиля уже состоялись, однако их содержание также не раскрывается.
Напомним, 1 февраля между премьер-министром Израиля Биньямином Нетанияху и президентом Украины Петром Порошенко состоялся телефонный разговор. Лидеры договорились о том, что в Израиль нанесет визит глава правительства Украины Владимир Гройсман.
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