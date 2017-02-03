Активистов КПРФ задержали в Чите во время пикета

Чита, , 08:08 — REGNUM Пятеро активистов КПРФ задержаны у здания правительства Забайкальского края. Они принимали участие в пикете против принятия губернаторского законопроекта о введении критериев нуждаемости. По словам первого секретаря крайкома партии Юрия Гайдука, пикетчиков задержали в связи с тем, что двое из них «вроде как нарушили установленное для одиночных пикетов расстояние в 50 метров».

Коммунисты выступают категорически против введения этого критерия даже в измененном губернатором Натальей Ждановой варианте, по которому ограничения коснутся только тех, кто будет претендовать на льготы после принятия закона, пишет «Чита.Ру».

«Это заигрывание Ждановой, потому что она увидела реакцию людей. Они сейчас идут обходным путем», — подчеркнул Гайдук.

По данным пресс-службы УМВД России по Забайкальскому краю, в полицию доставлены четыре человека, личности которых в настоящий момент выясняются. Сотрудники ведомства также уточняют, имели ли место одиночные пикеты либо это был общий пикет. В последнем случае потребуется уточнить, было ли на него выдано разрешение.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, губернатор Забайкальского края Наталья Жданова внесла в Законодательное собрание региона проект закона, который устанавливает новые критерии нуждаемости, по которым социальной поддержки лишатся 1,3 тысячи многодетных семей и 2 тысячи ветеранов труда. Это позволило бы сэкономить более 80 млн рублей. Ранее этот проект закона депутаты уже отклоняли, представители общественности уже неоднократно высказывались против принятия такого закона.

Инициатива главы региона вызвала резкое недовольство общественности, в связи с чем губернатор вынуждена была пойти на уступки — критерий нуждаемости будет применяться только к тем, кто будет претендовать на льготы после его принятия.