Шварценеггер хочет «поменяться местами» с Трампом

Вашингтон, , 07:52 — REGNUM Бывший губернатор штата Калифорния и голливудский актер Арнольд Шварценеггер предложил президенту США Дональду Трампу уступить ему пост главы Белого дома. Такое заявление, как передает ВВС, звезда боевиков сделал в Twitter после того, как Трамп обвинил его в низких рейтингах шоу The Celebrity Apprentice («Знаменитый подмастерье») с участием артиста.

«Эй Дональд, у меня прекрасная идея, — сказал Шварценеггер в видеообращении. — Почему бы нам не поменяться местами? Ты возвращаешься на телевидение, раз уж ты такой эксперт по рейтингам. А я берусь за твою работу, чтобы люди смогли снова спокойно спать».

Напомним, что 2 февраля президент США Трамп во время выступления в честь Национального молитвенного завтрака призвал гостей «помолиться» за Шварценеггера, поскольку тот обвалил рейтинги передачи.

«Мы знаем, как все вышло: рейтинги рухнули до плинтуса, — сказал Трамп. — Это катастрофа. Хочу помолиться за Арнольда, чтоб мы могли удержать рейтинги, окей?».

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