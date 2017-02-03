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Мальтийский орден подтвердил верность Ватикану

Политика
Великий канцлер выразил благодарность папе Франциску за «помощь в преодолении кризиса»

Ватикан, 3 февраля 2017, 03:23 — REGNUM  Великий канцлер Мальтийского ордена Альбрехт фон Боселагер заявил о преодолении внутренних противоречий в ордене и верности рыцарей папе римскому Франциску, передает Reuters 3 февраля.

«Орден подтверждает свою верность святому папе, — сообщил Боселагер. — Позвольте мне заверить… что Великая магистратура будет оставаться на службе святого папы. Наша преданность учению Церкви является неотменяемой и не подлежит сомнению».

Также Боселагер, которому была возвращена должность после вмешательства Ватикана, выразил благодарность Франциску от имени ордена за «помощь в преодолении кризиса».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января на сайте Мальтийского ордена появилось официальное заявление Великой магистратуры об отказе сотрудничать со специальной комиссией, созданной Святым престолом для расследования обстоятельств увольнения великого канцлера Альбрехта фон Боселагера. После внутренней борьбы, давления Ватикана и ряда кадровых изменений великий канцлер был восстановлен в должности.

Мальтийский орден, также известный как «Суверенный Военный Странноприимный Орден Святого Иоанна, Иерусалима, Родоса и Мальты», был основан в 1048 году и является старейшим рыцарским орденом католической церкви. В настоящий момент орден имеет статус организации-наблюдателя при ООН и Совете Европы и насчитывает около 13 000 членов, а также 80 000 добровольцев и 25 тысяч наемных сотрудников, в основном медицинских работников.

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