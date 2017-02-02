Президент Македонии не дал оппозиции мандат на формирование правительства

Ранее партия экс-премьера Македонии Николы Груевского не смогла договориться с албанскими партиями о формировании коалиции

Скопье, , 01:30 — REGNUM Президент Македонии Георгий Иванов решил не передавать оппозиционному «Социал-демократическому союзу Македонии» (СДСМ) мандат на формирование нового правительства после неудачной попытки победившей на выборах партии ВМРО-ДПМНЕ сформировать коалицию. Об этом вечером 1 февраля сообщил лидер СДСМ Зоран Заев после консультаций с главой государства, передаёт агентство БГНЕС.

«Как партия, занявшая второе место по количеству депутатских мест, мы не можем получить мандат на формирование правительства. Как указал Иванов, согласно конституции, мы должны доказать, что имеем большинство. Это означает, что мыдолжны представить подписи как минимум 61 депутата в кабинет Иванова, после чего смодем получить мандат», — сообщил Заев.

Как сообщало ИА REGNUM, находившаяся у власти в Македонии с 2006 года партия ВМРО-ДПМНЕ экс-премьера Николы Груевского по итогам выборов в декабре получила 51 кресло в 120-местном парламенте, «Социал-демократический союз Македонии» — 49 мест, проалбанский «Демократический союз за интеграцию» (ДУИ) — 10 мест.

Получив мандат на формирование нового кабинета министров, ВМРО-ДПМНЕ вела переговоры с ДУИ, которая прежде уже была коалиционным партнёром правящей партии. Однако из-за требований проведения конституционной реформы и других условий заключения коалиции, которые выдвинули проалбанские политические силы, сторонам так и не удалось прийти к согласию.

После этого президент Македонии начал дальнейшие консультации по вопросу формирования правительства с институтами и политическими партиями. Георгий Иванов обсудил ситуацию с председателем Конституционного суда Николой Ивановским, а также с главой представительства Евросоюза в Македонии Самуэлем Жбогаром. Брюссель, поддерживающий оппозицию во главе с Зораном Заевым, продолжает настаивать на скорейшем формировании нового кабмина с широкой парламентской поддержкой. Экс-премьер Георгий Иванов, в свою очередь, призывает объявить новые парламентские выборы.

Напомним, состоявшиеся в Македонии внеочередные парламентские выборы были призваны положить конец внутриполитическому кризису, продолжавшемуся в стране с весны 2015 года.

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