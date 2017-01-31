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Под Воронежем Су-34 разбомбили аэродром условного противника

Политика
В Воронежской области продолжаются учения военных летчиков
Фронтовые бомбардировщики Су-34
Иллюстрация: Mil.ru
Фронтовые бомбардировщики Су-34

Воронеж, 31 января 2017, 16:20 — REGNUM  Ракетно-бомбовый удар по аэродрому условного противника нанесли экипажи бомбардировщиков Су-34 Западного военного округа в рамках летно-тактического учения на полигоне Погоново в Воронежской области 31 декабря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Экипажи бомбардировщиков, под прикрытием истребителей МиГ-29СМТ, совершили взлет с военного аэродрома в Бутурлиновке и поразили фугасными бомбами ФАБ-500 и неуправляемыми ракетами С-8 мишени, имитирующие вертолеты и самолеты на аэродромах.

В ходе учений летчики отработали уклонения от огня средств противовоздушной обороны условного противника — их роль выполняли расчеты зенитных ракетных комплексов С-300.

Летно-тактическое учение с участием эскадрильи истребителей-бомбардировщиков Су-34 и истребителей МиГ-29 СМТ стартовало в Воронежской области 30 января. Всего в нем участвуют более 300 военнослужащих, используется до 20 истребителей-бомбардировщиков Су-34 и истребителей МиГ-29СМТ.

В рамках учений военнослужащие отрабатывают подготовку военной техники и взлетно-посадочной полосы (наземные службы), поражение учебных целей, отработка преодоления систем ПРО условного противника.

Как сообщили в пресс-службе ЗВО, на следующем этапе учения летчикам предстоит провести условный воздушный бой с истребителями МиГ-29СМТ.

Читайте ранее в этом сюжете: Воронежская область: 20 военных самолетов вступят в учебный бой

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Военные учения
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