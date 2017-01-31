Теракт в мечети Квебека устроил «поклонник Трампа и Ле Пен»

В результате нападения погибли шесть человек, ранения получили 19

Квебек, Канада, , 04:10 — REGNUM Гражданин Канады, франко-канадский националист Александр Биссоннетт, которому уже предъявлены обвинения в шести убийствах и пяти покушениях на убийство по делу о нападении на верующий в Исламском центре Квебека, является «поклонником» президента США Дональда Трампа и кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен, передает Associated Press 31 января.

«Мы с болью и гневом узнаем, что террорист — Александр Биссоннетт, известный многим активистам в Квебеке своим национализмом, поддержкой Ле Пен и анти-феминистскими позициями в Университете Лаваля и в социальных медиа», — сообщил журналистам Франсуа Дешам, чиновник и правозащитник, руководитель программы Bienvenues aux Refugiés («Добро пожаловать, беженцы»).

Сообщается, что на странице обвиняемого действительно содержится большое количество записей в поддержку кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен, а также президента США Дональда Трампа.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 30 января вооруженный террорист совершил нападение на верующих в Исламском центре Квебека. По уточненным данным, в результате нападения погибли шесть человек, ранения получили 19, в том числе пятеро получили тяжелые ранения.

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