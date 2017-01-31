Иран осуществил пуск баллистической ракеты — СМИ
Ракета пролетела 1 тыс. 14 километров и взорвалась
Вашингтон, 30 января 2017, 23:07 — REGNUM Иран осуществил испытательный пуск баллистической ракеты средней дальности, сообщает 30 января Reuters со ссылкой на официального представителя США.
Запуск ракеты произошел в районе северного города Семнан. Ракета пролетела 1 тыс. 14 километров и взорвалась.
Напомним, запуск был произведен 29 января. Последний раз испытательный пуск ракеты подобного типа был осуществлен в июле 2016 года.
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