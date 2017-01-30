Неприкосновенность: Наталья Поклонская грозит судом авторам «Матильды»

Москва, , 12:57 — REGNUM Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») уверена, что фильм «Матильда. Тайна дома Романовых», называемый историческим блокбастером, «является оскорблением религиозных чувств православных верующих».

Поклонская грозит судом создателям фильма. «Если нарушение права на неприкосновенность частной жизни не устранят самостоятельно создатели фильма, то мной будет предъявлен иск в суд о пресечении подобных действий, нарушающих гарантированное Конституцией и международными документами право. Это будет сделано помимо проверок, проводимых правоохранительными органами, по факту наличия либо отсутствия признаков указанных выше составов преступлений», — заверила она.

Депутат выступила против вмешательства в частную жизнь. «Авторы картины, прикрываясь словами о свободе творчества, помимо всего прочего, грубо нарушают право на неприкосновенность частной жизни государя Николая Александровича Романова и Его Семьи», — написала Поклонская в Facebook.

Парламентарий полагает, что «в действиях создателей фильма могут усматриваться признаки состава по ряду уголовных преступлений, предусмотренных статьями 128−1, 137, 138, 139 УК РФ». «А именно: клевета, содержащаяся в публично демонстрирующемся произведении; нарушение неприкосновенности частной жизни, в части незаконного собирания и распространения сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия, либо распространение этих сведений в публично демонстрирующемся произведении», — перечислила она.

Кстати, это наказывается вплоть до лишения свободы сроком до двух лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, напомнила Поклонская. «А также нарушение тайны переписки, почтовых и иных сообщений. Кроме того, оскорбление представителя власти», — добавила она.

Поклонская напоминает о существовании неотъемлемого права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, закрепленного Конституцией РФ. «Законом запрещается сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия. Всеобщая декларация прав человека устанавливает, что никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную или семейную жизнь, произвольному посягательству на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на законную защиту от такого вмешательства или таких посягательств», — указала она.

«Кстати говоря, и 100 лет назад в России нельзя было нарушать право неприкосновенности частной жизни, тем более императора и членов его семьи. Так, пунктом 73 Свода законов Российской Империи 1903 года четко регламентировано и прописано это положение. Сегодня неприкосновенность частной жизни признается объектом гражданских прав и защищается в судебном порядке. Тот факт, что Николай Александрович и его семья были убиты, не лишает их указанного права», — считает парламентарий.

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