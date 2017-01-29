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Вооружённые силы Латвии вновь увидели российский корабль у своих границ

Политика
По заявлению латвийских военных, российское судно проследовало в десяти морских милях от территориальных вод страны
Военный корабль
Белоусов Максим
Военный корабль

Рига, 29 января 2017, 05:41 — REGNUM  Национальные вооружённые силы Латвии заявили о прохождении российского военного корабля в нескольких милях от территориальных вод страны. Соответствующее сообщение появилось в ночь на 29 января на официальной странице ВС Латвии в Twitter.

«В латвийской эксклюзивной экономической зоне в десяти морских милях от территориальных вод обнаружено присутствие корабля класса «Бира», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в январе Министерство обороны Латвии заявило, что за минувший год российские военные самолёты появлялись возле границ республики 112 раз, корабли — 97 раз.

Отмечалось, что российская сторона при этом «демонстрировала широкий спектр вооружения»: истребители, транспортные самолёты и самолёты-разведчики, фрегаты, корветы, подводные лодки и другие виды военной техники.

Москва, в свою очередь, неоднократно подчёркивала, что все полёты ВКС России и передвижения кораблей осуществляются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами, ни одного случая пересечения границы Латвии российскими военными кораблями или самолётами зафиксировано не было.

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