«Единая Россия» готова обсуждать вступление в партию Мизулиной
Москва, 23 января 2017, 14:18 — REGNUM Член Совфеда Елена Мизулина не обращалась в «Единую Россию» для вступления в партию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 января, об этом сообщил замсекретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко.
«Мизулина к нам не обращалась, от нас официальных предложений не поступало», — сообщил Ревенко.
При этом партия открыта для обсуждения приема Мизулиной в случае ее обращения, отметил он.
Предложение вступить в «Единую Россию», озвученное депутатом Виталием Милоновым, это его личная позиция, его «порыв», добавил Ревенко.
Читайте ранее в этом сюжете: Мизулину зовут в «Единую Россию» укреплять нравственное направление
- 23 Января 2017 Валентина Матвиенко посоветовала липецкому роддому развивать телемедицину
-
- 23 Января 2017 NB!Мизулину зовут в «Единую Россию» укреплять нравственное направление
-
- 23 Января 2017 Уход Мизулиной из «СР» — «подтверждение незрелости» партии
-
- 23 Января 2017 Матвиенко опровергла политические причины закрытия фабрики Roshen в Липецке