Вашингтон, , 02:58 — REGNUM Власти США отправили запрос в компетентные органы Южной Кореи об экстрадиции и выдаче им подозреваемого в махинациях руководителя строительной фирмы Keangnam Enterprises Пан Ги Сана, брата бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна. Об этом в пятницу, 20 января, сообщает Reuters.

По данным источника, запрос на арест и экстрадицию южнокорейского чиновника был сделан по результатам судебного заседания в федеральном суде Манхэттена. Как сообщил помощник прокурора Дэниел Ноубл, США будут добиваться его экстрадиции, однако пока Па Ги не был арестован.

Коррупционный скандал с участием Пан Ги Сана, разразился в Южной Корее накануне президентских выборов и существенно уменьшил шансы его брата, бывшего генсека ООН Пан Ги Муна быть избранным на должность президента страны.

По версии обвинителей, Пан Ги Сан руководил незаконной сделкой по продаже строительного комплекса во Вьетнаме, для чего вовлек в коррупционную схему своего сына, проживающего в Нью-Джерси, США. Племянник бывшего генсека ООН проживает в США в течение ряда лет и работает брокером по недвижимости. В настоящее время мужчина арестован.