Си Цзиньпин: КНР обновит отношения с США и усилит сотрудничество с Россией

Китай будет создавать стабильные и сбалансированно растущие отношения с крупными державами

Женева, Швейцария, , 23:44 — REGNUM Китай стремится к обновлению отношений с США и к разноплановому стратегическому сотрудничеству с Россией, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе выступления в женевском Дворце Наций.

Участвуя во встрече высокого уровня, где присутствовали Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и председатель Генассамблеи ООН Питер Томпсон, Си Цзиньпин сообщил, что Китай будет создавать стабильные и сбалансированно растущие отношения с крупными державами.

По словам председателя КНР, Пекин будет строить с Россией отношения «всеобъемлющего стратегического партнерства и координации», с США «будет стремиться построить новую модель отношений», с Европой развивать партнерство «во имя мира, роста, реформ», а со странами — членами БРИКС КНР сохранит «отношения единства и сотрудничества».

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай будет всемерно поддерживать систему международных отношений, построенную вокруг ООН, играющей важнейшую роль в мире.

Кроме того, председатель КНР заявил, что Китай выступает за полный запрет и уничтожение ядерного оружия.

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