Четверг, 19 Января 2017 года
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«Власть дискредитирует себя, позволяя людям с судимостью работать в МСУ»

Политика
Нижегородские депутаты предлагают запретить гражданам с судимостью замещать должности в системе местного самоуправления
«Хмырь» (Георгий Вицин), «Косой» (Савелий Крамаров) и Василий Алибабаевич (Раднэр Муратов)
Цитата из к/ф «Джентльмены удачи». реж. Александр Серый. 1971. СССР
«Хмырь» (Георгий Вицин), «Косой» (Савелий Крамаров) и Василий Алибабаевич (Раднэр Муратов)

Нижний Новгород, 18 Января 2017, 19:26 — REGNUM  Власть дискредитирует сама себя, позволяя людям с судимостями занимать должности в системе МСУ. Об этом заявил заместитель председателя Законодательного собрания Владислав Егоров, комментируя законодательную инициативу фракции КПРФ о внесении изменений в федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации», обеспечивающих единство ограничений и обязательств при прохождении муниципальной и государственной гражданской службы.

Коммунисты предлагают запретить лицам, имеющим неснятую или непогашенную судимость, замещать высшие и главные должности муниципальной службы.

В пресс-службе фракции сообщили, что анализ ограничений, определенных в статье 13 («Ограничения, связанные с муниципальной службой») Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ и статьи 16 («Ограничения, связанные с гражданской службой») Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ показывает, что на муниципальную службу не действует ограничение, связанное с наличием у кандидатов неснятой или непогашенной судимости.

В официальном отзыве правительства Российской Федерации на проект закона одним из доводов к отклонению законопроекта было «непринятие во внимание неоднородности муниципальных служащих с позиции их должностного положения и объема полномочий».

«Мы с отзывом федерального правительства не согласны, — заявил Егоров, являющийся главой фракции КПРФ. — Принятие данного законопроекта положительно скажется на развитии антикоррупционного законодательства и повысит уровень доверия населения к системе местного самоуправления. Иначе власть дискредитирует сама себя, позволяя людям с судимостями занимать должности в системе МСУ».

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Реформа местного самоуправления
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