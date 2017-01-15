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Николас Мадуро готов «защищать Родину пядь за пядью»

Политика
Оппозиция отказалась от переговоров и настаивает на отставке президента Венесуэлы
Николас Мадуро
Hugoshi
Николас Мадуро

Каракас, 15 Января 2017, 17:37 — REGNUM  Сегодня, 15 февраля, Николас Мадуро выступит с ежегодным посланием, в котором сообщит о достигнутых успехах и проблемах.

Напомним, что в Венесуэле проходят масштабные «антиимпериалистические» военные учения с участием «народного ополчения» — Zamora 200. «Мы готовы защищать родину пядь за пядью, квартал за кварталом, улицу за улицей, проспект за проспектом, и наше воздушное пространство», — заявил Николас Мадуро, сообщает AVN.

В свою очередь, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес обозначит главную цель учение, как навыки «выиграть войну без боя», комментирует Prensa Latina Министр обороны Венесуэлы уверен, что все венесуэльцы обязаны защищать страну от угроз. Главная из них — нарушение национального суверенитета, пишет Globovision. «Учения Zamora 200 — гражданско-военный союз для обороны страны, для усиления способности людей, в любой ситуации, отразить посягательство на политическую и социальную стабильности нации», сообщает Prensa Capital.

Пока Николас Мадуро и его соратники готовятся отражать натиск внутренних и внешних врагов, оппозиция отказалась в очередной раз от участия в переговорном процессе, комментирует Prensa Latina. Оппозиционный парламент настаивает на отставке Николаса Мадуро и объявлении внеочередных президентских выборов.

Читайте ранее в этом сюжете: Венесуэла: угроза гражданской войны и утраты реальной независимости

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