Кому выгодно закрытие офиса ОБСЕ в Ереване? Просматривается след Баку

Имеются также противоположные мнения, согласно которым, деятельность в направлении закрытия офиса ОБСЕ в Ереване могли быть развернуты Минском

Ереван, , 13:48 — REGNUM Ереванский офис ОБСЕ под угрозой закрытия. Об этом стало известно 12 января, после чего представительство организации в Ереване сообщило, что государства-члены ОБСЕ пока не достигли консенсуса по вопросу продления мандатов ряда полевых миссий ОБСЕ.

«Председательство ОБСЕ продолжает вести переговоры с целью скорейшего достижения консенсуса по этому вопросу.

До ожидающегося достижения консенсуса в связи с продлением мандатов со стороны стран-членов полевые миссии останутся открытыми и продолжат административные и не имеющие отношения к мандату работы. До тех пор, пока переговоры продолжаются, мы не можем делать предположения о них», — сообщили в ереванском офисе ОБСЕ.

В свою очередь, пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, комментируя ситуацию с офисом ОБСЕ, отметил, что Армения содействует деятельности ереванского офиса ОБСЕ и оказывает поддержку, в частности, в рамках принимаемых в ОБСЕ соответствующих решений.

«Примечательно, что после закрытия бакинского офиса ОБСЕ усилиями властей Азербайджана, ереванский офис был единственным полноценным представительством организации на Южном Кавказе. Роль ереванского офиса отмечалась как председательством организации, секретариатом и другими органами, так и абсолютным большинством стран-участниц — за исключением одного государства.

Как известно, ОБСЕ действует по принципу консенсуса и, несмотря на такую широкую поддержку, на данный момент оказалось невозможно достичь консенсуса вокруг продолжения мандата ереванского офиса ОБСЕ.

В настоящее время председательствующая в ОБСЕ Австрия продолжает переговоры по проекту решения, и Армения, как принимающая офис страна, является участником переговоров. Поскольку переговоры продолжаются, на данный момент считаем нецелесообразным представлять подробности консультаций», — отметил Тигран Балаян (цитата по news. am).

Как сообщалось ранее, деятельность офиса временно «повисла в воздухе» ввиду отсутствия консенсуса о продлении мандата ереванского офиса ОБСЕ. Аналогичная ситуация касается офисов ОБСЕ в Узбекистане и Киргизии. Согласно существующей практике, мандат на деятельность национальных офисов продлевается каждый год на основе консенсуса стран-участниц ОБСЕ.

По данным армянских СМИ, непосредственное отношение к сложившейся ситуации имеет Азербайджан.

«Из около 60 стран-членов ОБСЕ каждая, выразив свое несогласие, могла препятствовать продолжения деятельности офиса. Однако, на такой шаг ни одна нейтральная или дружественная страна не пошла бы. Естественно, что такое могла сделать либо одна из стран региона, либо же страна, которая имеет в регионе свои интересы. И наши источники в армянском МИД сообщают, что это страна — Азербайджан», — пишет газета «Айкакан жаманак».

Между тем ИА REGNUM уже писало о том, что в июне 2015 года офис ОБСЕ в Баку был закрыт решением правительства Азербайджана. Президент Ильхам Алиев в сентябре 2016 года назвал условие возобновления представительства организации. «Я поставил условие. Верните Шахтахтинского (бывший глава офиса ОБСЕ в Азербайджане, координатор проектов ОБСЕ в Баку — ИА REGNUM ), восстановите справедливость, его карьеру, и тогда мы вновь откроем офис», — заявил тогда Алиев.

Кроме Баку, по мнению некоторых прозападных аналитиков, отношение к сложившейся ситуации может иметь также Москва, которая могла подтолкнуть или спровоцировать Баку на такой шаг, как как недовольна деятельностью организации в целом.

Имеются также противоположные мнения, согласно которым, деятельность в направлении закрытия офиса ОБСЕ в Ереване могли быть развернуты Минском, который в последние годы, несмотря на союзнические отношения с Арменией в рамках ОДКБ и ЕАЭС, ведет антиармянскую политику, вдобавок президент Александр Лукашенко пообещал Ильхаму Алиеву отработать высшую награду Азербайджана — орден «Гейдара Алиева», которым «батька» был награжден в ноябре 2016 года во время визита в Азербайджан. Лукашенко, кстати говоря, уже не раз доказывал, что это были не пустые слова.

Справка ИА REGNUM

Решение об открытии офиса ОБСЕ в Ереване было принято на заседании Постоянного совета организации в июле 1999 года. В решении отмечалось, что при взаимном соглашении ОБСЕ и Армении срок действия офиса каждый раз может продлеваться на 12 месяцев.

С марта 2016 года руководителем миссии ОБСЕ в Ереване является российский дипломат, посол Арго Аваков.

Армения является единственной страной на Южном Кавказе, где действует офис ОБСЕ.

Открывшийся в 2000 году в Баку офис ОБСЕ прекратил деятельность 4 июня 2015 года .

Мандат миссии ОБСЕ, открывшейся в Тбилиси в 1992 году, истек 31 декабря 2008 года.