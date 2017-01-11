Президент Кот-д'Ивуара сформировал новое правительство
Прежний премьер-министр занял кресло вице-президента страны
Ямусукро, 11 Января 2017, 17:56 — REGNUM Президент Кот-д'Ивуара, Алассан Уаттара объявил состав нового правительства, сообщает 11 января Reuters.
Уаттара назначил на пост премьер-министра страны Амаду Гон Кулибали, близкого советника и высокопоставленную фигуру в политической партии, лояльной президенту.
Напомним, прежний премьер-министр Даниэль Дункан ушел в отставку 9 января, после этого он был назначен на учрежденный в соответствии с новой конституцией пост вице-президента страны. Некоторые аналитики считают, что данный пост может стать трамплином для последующего восхождения на президентскую должность.
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
11.01.17
Госдума ужесточит наказание для педофилов
NB!
11.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 11 января
NB!
11.01.17
Правительство может разрешить регистрацию граждан в апартаментах
NB!
11.01.17
Испанские СМИ: «Путин подсадил Трампа на kompromat»
NB!
11.01.17
Госдума декриминализирует «шлепки»: авторитет и смена традиций
NB!
11.01.17
«Стабильность транзита газа из РФ через Украину будет зависеть от морозов»
NB!
11.01.17
Тигран Саркисян: Снятие барьеров упрощает бизнес
NB!
11.01.17
«Борьба с терроризмом» за счет населения: о новой регистрации в Казахстане
NB!
11.01.17
В многоэтажке в Сочи сорвался лифт с детьми
NB!
11.01.17
Около трети жителей России пострадали от действий кибермошенников — опрос
NB!
11.01.17
Ближний Восток: Обама и ЦРУ переводят стрелки друг на друга
NB!
11.01.17
Глава Мальтийского ордена вступил в борьбу с папой Франциском?
NB!
11.01.17
Геннадий Зюганов призвал признать ЛНР и ДНР
NB!
11.01.17
Вооружение ВКС РФ пополнится четырьмя ЗРС С-400 «Триумф»
NB!
11.01.17
«Колись, воровка»: инвалид из Кургана жалуется на полицейские побои
NB!
11.01.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 11 января
NB!
11.01.17
«Слишком длинный и какое Отечество?» — в ГД предложили подправить гимн РФ
NB!
11.01.17
В Госдуме предлагают наказывать «золотую молодежь» ссылкой
NB!
11.01.17
Противно смотреть — Жириновский о новогодних шоу
NB!
11.01.17
Кандидат в госсекретари США Тиллерсон продаст свой пакет акций Яндекса
NB!
11.01.17
«Революция достоинства»: украинцев превращают в людей «второго сорта»
NB!
11.01.17
Обама назвал свои главные успехи на посту главы США