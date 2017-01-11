Президент Кот-д'Ивуара сформировал новое правительство

Ямусукро, , 17:56 — REGNUM Президент Кот-д'Ивуара, Алассан Уаттара объявил состав нового правительства, сообщает 11 января Reuters.

Уаттара назначил на пост премьер-министра страны Амаду Гон Кулибали, близкого советника и высокопоставленную фигуру в политической партии, лояльной президенту.

Напомним, прежний премьер-министр Даниэль Дункан ушел в отставку 9 января, после этого он был назначен на учрежденный в соответствии с новой конституцией пост вице-президента страны. Некоторые аналитики считают, что данный пост может стать трамплином для последующего восхождения на президентскую должность.