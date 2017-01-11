«Отмена виз в Белоруссию для ЕС – следствие выпадения из-за пазухи России»

Вильнюс, , 17:45 — REGNUM Как оценивать новое решение, касающиеся безвизового режима, и более значительные перемены в Белоруссии? Литовский новостной портал 15min (www.15min.lt) поинтересовался этим вопросом у преподавателя Университета международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Витиса Юркониса.

«Минск любит имитировать процессы, «ехать зайцем», а глава Белоруссии — каждые несколько часов менять свою риторику. Ведь в Белоруссию на Минские переговоры приехали делегации высокого ранга, пару раз Минск был в эпицентре если не всего мира, то по крайней мере Европы. Геополитически было многое выиграно. Давайте вспомним, что процесс заключения мира так и остался стоять на месте, а единственным победителем был Лукашенко. Так и у этого шага с безвизовым режимом, несомненно, есть сильный элемент связей с общественностью, но его, в отличие от военных действий на Украине, так или иначе почувствует часть белорусов и европейцев. Движение людей и контакты очень важный элемент при любых переменах», — сказал Юрконис.

Правда, он упомянул, что официальный Минск постарался «сложить предохранители», и не открыл границ страны, поэтому граждане Литвы и Польши, проживающие в пограничной зоне, у которых, скорее всего, есть родственники в Белоруссии, не смогут так легко воспользоваться возможностью пересечения границы.

«Вместо того, чтобы проехать на автомобиле пару десятков километров, им приходится искать билеты на самолет. Теряется и определенная гибкость поездки — из-за ограничений во времени и в поездке чаще всего приходится посещать Минск. А последний уже весь припудрен после чемпионата мира по хоккею, который пару лет назад проходил в Минске, и сильно отличается от провинции», — рассказывает Юрконис.

По его словам, более свободное передвижение лиц — положительный сдвиг, но не стоит придавать ему слишком большое значение, «потому что, допустим, вопрос небольшого передвижения в пограничной зоне с Литвой так и остается нерешенным».

«Другими словами, власть Белоруссии выбирает удобные для себя и просчитанные решения и мало что делает для того, чтобы облегчить жизнь своим гражданам. Ведь в передвижении самих белорусов практически ничего не изменилось, разве что у них будет возможность принять больше туристов. Некоторые белорусы шутят, что это решение похоже на ситуацию, когда Белоруссия вступает в НАТО на 5 дней или объявляет мораторий на 5 дней для смертной казни. Так что это решение — пример полупустого, полуполного стакана», — утверждал Юрконис.

«Несмотря на это, я бы сказал, что это один из ощутимых — пусть даже ограниченных — шагов, а не только что-то из серии высказываний Лукашенко», — считает Юрконис.

С другой стороны, по словам эксперта, новый порядок двусторонних бизнес-отношений с Литвой по сути не должен измениться, потому что предприниматели, у которые серьезные намерения, и раньше могли без особых препятствий посещать Белоруссию. Литовские предприниматели — крупнейшие западные инвесторы в Белоруссии.

«Поэтому можно только отчасти связывать это решение со стремлением привлечь определенный бизнес и инвесторов, улучшить имидж и привлекательность страны, потому что такой шаг мало чего стоил бы без системных реформ. А последних в Белоруссии давно не было, а они позарез нужны, потому что было хорошо и привычно находиться «за пазухой у мамы России», — утверждал Юрконис.

Правда, некоторые обозреватели положительно оценивают тот факт, что во время последних парламентских выборов были «пропущены» два кандидата от оппозиции. Якобы, это ясный сигнал Европе, что Лукашенко хочет наладить отношения с Западом, найти определенный противовес для зависимости от Кремля, пишет литовское издание.

Однако Юрконис говорит, что не стоит придавать значения таким маневрам.

«Парламентские оппозиционные «вегетары» были только бутафорией, поэтому люди, анализирующие Белоруссию, всерьез не воспринимают это как реальные перемены. Лукашенко сам загнал Белоруссию в угол, и по сути у него нет никакой свободы для маневров. Все балансирование чаще всего только попытки «поднять» цену в Кремле или получить что-то от Запада в обмен на мнимую европейскость», — рассуждает литовский аналитик.