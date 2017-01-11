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Полномочия по контролю за счетчиками переходят к Госжилнадзору

Политика
Ресурсоснабжащие организации смогут более оперативно привлечь к ответственности за неустановку либо ненадлежащее обслуживание счетчиков
Счетчик
Maria Babbage
Счетчик

Москва, 11 Января 2017, 16:38 — REGNUM  Полномочия по рассмотрению административных дел в сфере повышения энергоэффективности передаются от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) к органам Госжилнадзора. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 января, соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении.

Сейчас органы Госжилнадзора осуществляют контроль за соблюдением жилищного законодательства, но не могут привлекать к ответственности за отсутствие приборов учета ресурсоснабжающие организации — соответствующие полномочия принадлежат ФАС. Речь идет о штрафах за отсутствие как индивидуальных, так и общедомовых счетчиков.

«Законопроект направлен на повышение эффективности защиты прав граждан от недобросовестных действий ресурсоснабжающих и управляющих организаций в случае уклонения от обязанности установки, замены либо обслуживания соответствующих приборов учета», — пояснил замглавы Минстроя Андрей Чибис.

Сегодня собственник жилья обращается с жалобой в органы Госжилнадзора, они проводят соответствующую проверку, но для привлечения к ответственности соответствующих организаций он должен отправить материалы в ФАС, рассказал министр. «К сожалению, это чистый случай, когда в результате бюрократической волокиты проходит срок 2 месяца — срок привлечения к ответственности виновного должностного или юридического лица», — сказал Чибис.

В связи с этим законопроект предусматривает передачу полномочий по привлечению к административной ответственности за невыполнение обязанности по оснащению приборами учета от ФАС к Госжилнадзору. «Это позволит сократить процедуры и сроки, и самое главное — защитить простых потребителей от недобросовестных участников рынка», — отметил замглавы Минстроя.

По словам Чибиса, сейчас общедомовыми приборами учета обеспечены порядка 50% всех многоквартирных домов, обеспечение индивидуальными приборами учета превышает эту цифру и составляет более 70%, отметил Чибис. «Это оперативные данные на январь 2017 года», — сообщил он.

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