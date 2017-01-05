МИД Турции выступил против нового витка «холодной войны»

29 декабря 2016 г. президент США Барак Обама своим указом ввел новые санкции против юридических и физических лиц РФ

Анкара, , 20:40 — REGNUM Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на круглом столе редакторов в агентстве «Анадолу» сообщил, что решение Вашингтона о высылке дипломатов РФ актуализировало дискуссии о возвращении времен «холодной войны».

«Анкара выступает против возвращения времен «холодной войны», о чем четко заявила после соответствующего решения администрации президента США Барака Обамы», — сказал министр.

При этом Чавушоглу добавил, что сдержанная реакция властей Российской Федерации на действия американской стороны во многом способствовала снижению обеспокоенности относительно нового витка напряженности на международной арене.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 декабря 2016 г. президент США Барак Обама своим указом ввел новые санкции против юридических и физических лиц РФ за мнимое вмешательство «русских хакеров» в выборы президента США. Тогда же было объявлено о высылке из США 35 сотрудников российского посольства.

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