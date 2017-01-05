Четверг, 05 Января 2017 года
08:39:31 МСК

Румыния: «Сегодня даже Черное море не является нам хорошим соседом»

Политика
Новый глава МИД Румынии обозначил внешнеполитические приоритеты

Бухарест, 5 Января 2017, 08:03 — REGNUM  Теодор Мелешкану, возглавивший МИД Румынии в утвержденном 4 января правительстве Сорина Гриндяну, выступает за «объединение» Молдавии с Румынией путем вступления первой в ЕС, участие Бухареста в процессе молдавско-приднестровского урегулирования и улучшение отношений с соседями, в первую очередь — Венгрией. Об этом Мелешкану заявил на слушаниях в профильных комитетах парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В отношении Республики Молдова моя позиция очень ясна и проста. Румыния и Молдавия воссоединятся путем вступления Молдавии в ЕС, и в этом случае все вопросы относительно границ станут вопросами духовными, а не реальными. Именно так я вижу достижение нашей национальной цели», — сказал Мелешкану.

Он выступил за поддержку Бухарестом «проевропейского курса» Молдавии, в том числе через финансовую помощь. «Граждане Молдавии должны увидеть на практике, что Румыния занимается развитием отношений с Республикой Молдова и старается улучшить уровень жизни ее граждан. А это означает строительство мостов, соединение электро‑ и газовых сетей и т.д.» — отметил министр.

Теодор Мелешкану также заявил о необходимости более активного влияния Бухареста на процесс молдавско-приднестровского урегулирования. Он напомнил, что после 1992 года Румыния не является участником переговорного формата. «Основными игроками являются Россия, Молдавия и Украина», — сказал он. Румыния, по его словам, должна влиять на процесс в рамках ЕС — «сделать, чтобы были услышаны наш голос и идеи, которые у нас есть для решения приднестровского конфликта».

Говоря о развитии отношений с соседними странами, Мелешкану отметил, что воспринимает внешнюю политику Румынии «с точки зрения концентрических кругов». «Главным приоритетом для меня являются соседние страны. К сожалению, сегодня наши отношения с соседями не очень хорошие, или не совсем такие, какими бы мы их хотели видеть. У нас есть поговорка, что лучшим соседом для Румынии является Черное Море. Так вот сегодня даже Черное Море не является нам хорошим соседом ввиду драматической смены стратегического баланса в данном регионе. Говоря о приоритете, я имею ввиду Венгрию, Болгарию, Сербию, Молдавию и Украину. Для каждой из этих стран в правительстве разработана программа, учитывающая много деталей», — сказал он.

Мелешкану напомнил, что в 1996 году он вел переговоры с Будапештом и подписал в Тимишоаре базовый договор между Румынией и Венгрией. «Стратегическое партнерство, которое было одним из важных документов, осталось, к сожалению, только на бумаге. Уверяю вас, что среди первых дел, которыми я займусь, будет то, что касается соседних стран, Венгрия является одной из них», — подвел итог Теодор Мелешкану.

Читайте ранее в этом сюжете: В Румынии утверждено новое левоцентристское правительство

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика Румынии
  •  
  •  
  •  
  •  
Главное сегодня
NB!
05.01.17
Румыния: «Сегодня даже Черное море не является нам хорошим соседом»
БухарестРумыния Внешняя политика Румынии Политика
NB!
05.01.17
МИД Австрии: Не надо оглядываться назад, обвиняя РФ в украинском кризисе
ВенаАвстрия Гражданская война на Украине Политика
NB!
05.01.17
Елена КовачичКто на самом деле автор мировой промышленной революции?
ГринокВеликобритания REGNUM: ничто не забыто Наука
NB!
05.01.17
Минобороны Украины планирует новые ракетные учения вблизи Крыма
КиевУкраина Военные учения Политика
NB!
05.01.17
«Реал Мадрид» уничтожил «Севилью» на «Сантьяго Бернабеу»
МадридИспания Футбол Спорт
NB!
05.01.17
Григорий ВанинДело Михалкова
ЕкатеринбургРоссия «Ельцин-центр» Общество
NB!
05.01.17
Паргев Мартиросян«Друзья Карабаха, всех вас поздравляю с Рождеством!»
СтепанакертНагорный Карабах Рождество Христово Общество
NB!
04.01.17
Власти Аргентины не включили Фолкленды в карту страны
Буэнос-АйресАргентина Конфликт вокруг Фолклендских островов Политика
NB!
04.01.17
Президент ПМР – Додону: «Гарантия нашей безопасности – независимость»
ТираспольПриднестровье Приднестровское урегулирование Политика
NB!
04.01.17
Микола ШеляговичКалининградская область: от Ятвяжской Руси до наших дней
КалининградРоссия «Кёнигсбергизация» Калининградской области Общество
NB!
04.01.17
Редкий москвич долетит до Галапагосских островов...
КитоЭквадор Туризм Общество
NB!
04.01.17
Минобороны РФ ответило директору ЦРУ на «тактику выжженной земли»
МоскваРоссия Информационная война против России Политика
NB!
04.01.17
«В Белоруссии происходит то же, что на Украине привело к «майдану»
ВоронежРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
04.01.17
Станислав ТарасовТурция должна сохранить политическое доверие России и Ирана
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
04.01.17
«Эвакуэйшен! Прыгайте и бегите!»: подробности посадки А320 в Калининграде
КалининградРоссия Авиапроисшествия Происшествия
NB!
04.01.17
Большую пресс-конференцию Трамп проведет за 9 дней до инаугурации
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
04.01.17
«Доллар – самая перспективная валюта на 2017 год»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
04.01.17
«Арсенал» отыграл у «Борнмута» 3 мяча за 20 минут
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
NB!
03.01.17
СМИ сообщили о проникновении в Европу 400 террористов
ПриштинаКосово «Исламское государство» Общество
NB!
03.01.17
Россия и Турция зафиксировали нарушения перемирия в Сирии
ДамаскСирия Война в Сирии Политика
NB!
03.01.17
Украина будет производить винтовки М16
КиевУкраина Военно-промышленный комплекс Общество
NB!
03.01.17
Спецназ НАТО пополнят 400 литовских солдат
ВильнюсЛитва Милитаризация Прибалтики Политика
ещё главное