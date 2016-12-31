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Албания напишет программу для албанских партий Македонии

Политика
Премьер-министр Албании провёл переговоры с лидерами албанских партий Македонии, прошедших в парламент
Иллюстрация: Facebook.com/edirama.al

Тирана, 31 Декабря 2016, 00:15 — REGNUM  Премьер-министр Албании Эди Рама провёл в Тиране переговоры с лидерами политических партий Македонии, представляющих интересы албанского меньшинства, которые прошли в новый состав парламент по итогам внеочередных выборов. Результатом встречи стал подписание «Общей программы для исполнения следующим и всеми будущими правительствами».

Во встрече с албанским премьером приняли участие лидер «Демократического союза за интеграцию» Али Ахмети, председатель Движения «Беса» Билал Касами, лидер «Альянса албанцев» Зиядин Села. Эди Рама разместил в своём профиле в Facebook соответствующее фото, сопроводив его надписью: «По-братски».

В общей программе указывается, что целью подписавших её политических сил является «достижение полного равноправия и включение нового положения в Конституцию Македонии о том, что она является многонациональным государством».

Партии также намерены добиваться обязательного присутствия албанцев на должностях в службах безопасности, в полиции и судебной системе, использования албанского языка и национальных символов на всей территории Македонии.

По информации албанского издания «Коха», принятый документ в ближайшее время также намерен подписать лидер «Демократической партии албанцев» Мендуха Тачи.

Напомним, по итогам выборов, состоявшихся в середине декабря, в 120-местном парламенте Македонии правящая партия ВМРО-ДПМНЕ экс-премьера Николы Груевского получила 51 кресло, оппозиционный Социал-демократический союз Македонии Зорана Заева — 49 мест. Также в новый состав парламента прошли четыре албанских партии: «Демократический союз за интеграцию» — 10 мест, Движение «Беса» — 5, «Альянс албанцев» — 4, «Демократическая партия албанцев» — 2.

Согласно переписи населения, проводившейся в Македонии в начале 2000-х годов, македонцы составляют свыше 64% населения страны, албанцы — чуть более четверти, десятую часть населения составляют турки, цыгане, сербы и другие народы.

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