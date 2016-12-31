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Президент Конго уйдет в отставку после президентских выборов

Политика
Данное соглашение стало возможно благодаря посредничество католической церкви
Жозеф Кабила
GovernmentZA
Жозеф Кабила

Киншаса, 30 Декабря 2016, 23:55 — REGNUM  Президент Конго Жозеф Кабила уйдет в отставку после выборов, проведенных до конца 2017 года, в рамках сделки между политическими партиями и посредником в лице католической церкви, сообщает 30 декабря Reuters.

По условиям соглашения, Кабила не может изменить конституцию, а значит и принять участие в следующих президентских выборах, так как президент Конго не может избираться на третий срок., сообщил Марсель Утемби президент конференции католических священников в Конго.

Напомним, срок полномочий действующего президента Жозефа Кабилу истек, однако, он отменил президентские выборы ссылаясь на технические сложности. Данное событие вызвало бурю протеста в стране, что и привело к заключению соглашения, по которому Кабила покинет свой пост до конца 2017 года.

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