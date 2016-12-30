МИД РФ будет защищать только тех сотрудников СМИ, кого считает журналистами

Москва, , 23:31 — REGNUM Аппарат МИД России довёл до сведения российских посольств важное разъяснение о том, кого им следует понимать в качестве «журналистов», сообщает компетентный источник ИА REGNUM в ведомстве. Дипломатам предписано считать (и следовательно — защищать, если будет принято решение защищать) лишь тех сотрудников российских СМИ, кого МИД сам считает журналистами, а именно — только штатных сотрудников СМИ.

Доминирующая практика российских СМИ, в том числе государственных, за границей, однако, состоит в том, что абсолютное большинство их сотрудников является не штатными работниками этих организаций, а теми, кто сотрудничает с ними на основании трудовых договоров или иных форм. Важно также, что, согласно действующему российскому закону «О средствах массовой информации» (в редакции 30 декабря 2015), таких официальных ограничений не существует:

«под журналистом понимается лицо, занимающееся редактированием, созданием, сбором или подготовкой сообщений и материалов для редакции зарегистрированного средства массовой информации, связанное с ней трудовыми или иными договорными отношениями либо занимающееся такой деятельностью по её уполномочию».

Тем временем разворачивается конфликт МИД РФ вокруг политических репрессий против журналистов ИА REGNUM в Белоруссии (двух авторов и корреспондента), где местные власти преследуют их за критику союза Минска с националистической русофобской оппозицией и пользуются в это преследовании фактической поддержкой со стороны посла РФ в Минске и официального представителя МИД РФ в Москве Марии Захаровой.