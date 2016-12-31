«Поляна зачищена»: политические итоги года на Южном Урале

Челябинск, , 09:27 — REGNUM Конец 2016 года в Челябинской области можно сравнить с успокоившимся после волнения водоемом. Притихли крупные внешние раздражители, приостановились внутренние механизмы, связанные с грызней обитателей водоема, отступили и те, кто играл роль этакого Балды, который концом веревки с берега «море морщил, да проклятое племя корчил», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Позиции губернатора Бориса Дубровского упрочились. Его команда стабилизировала обстановку. Показательной была итоговая годовая пресс-конференция, на которой он показал себя уверенным и открытым в общении с журналистами политиком. Но тревожные тенденции в социально-экономическом положении населения и состоянии промышленных предприятий, того, что составляет экономическую основу региона, говорят о том, что следующий, 2017 год может быть непростым. Если не будут переломлены негативные тенденции, и те ставки, которые сделало правительство области, не сработают, можно ожидать усугубления социально-экономического положения.

Рассмотрим значимые события, произошедшие в Челябинской области за 2016 год. А также тех, кто в этих событиях принимал участие.

Выборы 2016

Одним из главных безусловно являются выборы в Государственную думу VII созыва. Им предшествовали праймериз «Единой России» — «партии власти», главного ответственного за происходящее в стране, в том числе и в субъектах Федерации. Проведенную избирательную кампанию южноуральские единороссы использовали для внутреннего самоочищения, для погашения внутриэлитных конфликтных очагов. Именно погашения, потому как итоги говорят, что конфликты не разрешены, а лишь затихли. Пауза связана с тем, что-либо найдена точка равновесия на текущий момент, либо израсходовано слишком много сил и средств, и идет их накопление и перегруппировка.

Основной конфликт развивался по линии действующей команды губернатора Бориса Дубровского и бывшего — Михаила Юревича. Юревичу были необходимы позиции во властной вертикали, например, от депутатского мандата — лоббистские возможности и неприкосновенность. Дубровскому — усиление своей команды, ослабление людей, имеющих позиции, но нацеленных на взаимодействие с Юревичем не в интересах действующей власти. На данном этапе можно считать, что возможности Юревича сильно ослаблены. Однако отсутствие реальных успехов действующего руководства областью в социально-экономической сфере оставляет надежды экс-губернатору, у которого в регионе имеются существенные бизнес-активы, рассчитывать на реванш.

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Системная оппозиция «приказала долго жить»

Прошедшие выборы в Государственную дума показали тотальное банкротство основных политических партий в плане генерирования и отстаивания идей, которые бы поддержали люди. Политические партии, политические лидеры и их заявления стали людям просто не интересными. Практически все лозунги, провозглашенные КПРФ, ЛДПР, «Единой Россией» и «Справедливой Россией» были однообразными и скучными. Обещания смешались и перестали сопоставляться с партиями, с их политическим идеологическим содержанием. Да и содержание не особо отличалось у партий и их лидеров между собой.

На этом фоне, а также при низкой явке, на выборах 18 сентября 2016 года партия «Единая Россия» в Челябинской области, как и по всей стране, получила наибольшее количество депутатских мест. Новая система, с одномандатными избирательными округами не помогла оппозиции провести депутатов в Госдуму, все пять мест получили единороссы.

«Гордиев узел» в экологии

В 2016 год перешла накопившаяся протестная энергия, накапливаемая и поднимаемая экологическими организациями в предыдущие годы. Вопрос стоял очень серьезный. За 2015 и 2016 год самыми политически активными оказались темы, связанные с экологией. Это было время успешно работающих на теме экологии НКО. Данная тема была ключевой, и она, как воронка зарождающегося урагана, затягивала в себя различные общественные группы, предоставляя им возможности для набора людей, а значит и обретение будущей энергии для протестов, так и была полигоном для отработки идей, их шлифовки, корректировки, сотворения гремучей смеси идей, концепций и проектов, из которых мог получиться действенный торнадо.

В ходе протестных акций набрала живую энергию в виде поддержки челябинцев несистемная оппозиция. Ее лидеры бывшие белоленточники, а также русские националисты, гражданские активисты групп прямого действия, представители крайне левого лагеря «политической поляны» (леваки) с эко-активистами, стали представлять серьезную политическую силу, которой на определенном этапе вполне могли заинтересоваться представители ущемленного условно клана Юревича.

Вовремя в колокол забили консультанты «Русской медной компании». Стали привлекаться существенные ресурсы, активно заработали информационные орудия, реальные дела подкрепляли слова. Стали предлагаться реальные проекты по защите экологической среды. На определенном этапе подключилась региональная и федеральная власть. Проблемы экологии была выведена на общегосударственный уровень. В конце 2016 года Борис Дубровский выступил на Госсовете с докладом, где попытался сделать ставку на определенные академические труды крупных ученых, с целью обоснования развития с учетом бережного отношения к экологии.

Однако застарелые проблемы не удастся решить быстро и эффектно. Придется кропотливо и последовательно выполнять намеченное. Главное, чтобы было движение вперед, то есть то самой развитие, а не «устойчивое топтание» на месте с произнесением значимых ученых имен.

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«Младореформаторы» и попытки реформ

Заметным явлением на политической карте региона стало усиление позиций так называемой группы молодых политиков, выходцев из молодежного крыла «Единой России» — «Молодой гвардии». Это в первую очередь вице-губернатор Руслан Гаттаров, который за два года в региональной политике стал одним из главных ньюсмейкеров. Гаттаров занял ключевой пост в регионе — куратора экономического блока правительства Челябинской области. Но пока наработать себе имидж эффективного хозяйственника экс-сенатор не смог. Большинство курируемых им проектов носят декларативный характер, а реальных экономических успехов область не достигла.

Одним из значимых процессов, переформатирующим управление в регионе, является реформа местного самоуправления в Челябинской области. Продолжающаяся уже несколько лет, она стала обретать новый смысл, которые ей добавил другой, но также пилотный проект — создание челябинской агломерации. Вместе они дополняют друг друга, и, по словам чиновников, изменят облик региона и поменяют менталитет южноуральцев.

Основные группы и персоны южноуральской политики

Любые преобразование в обществе, в политике, в экономике — реализуют группы, состоящие из персон. Например, губернаторская группа (магнитогорские), о которой более часто и отчетливо заговорили с приходом и избранием Бориса Дубровского, активно утверждается в столице Южного Урала. В эту группу входят мэр Челябинска Евгений Тефтелев, вице-губернатор Евгений Редин, министр социальных отношений Татьяна Никитина, экс-вице-губернатор, ныне президент хоккейного клуба Иван Сеничев, глава аппарата губернатора Евгений Голицын, глава Избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас и другие чиновники, не обязательно того же ранга. Опирается группа на путинскую вертикаль, а значит позиции ее на текущий момент самые крепкие.

Амбициозная, подпирающая (а иногда подсиживающая) старожил региональной политики, группа так называемых младореформаторов молодогвардейцев, фактически возглавляет которую вице-губернатор Руслан Гаттаров. Входят в нее условно глава Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин, депутат городской думы, проректор по учебной работе ЮУрГУ, доктор экономических наук, доцент Андрей Шмидт, депутат Госдумы VII созыва, руководитель центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Владимир Бурматов, депутат гордумы Челябинска Александр Галкин, депутат Заксобрания региона, коммунальный омбудсмен в Челябинской области Анатолий Вершинин, депутат гордумы Челябинска Сергей Овчинников, депутат гордумы Челябинска, общественный представитель Агентства стратегических инициатив в Челябинской области Дмитрий Довженко.

В отдельную группу можно выделить руководителей крупных производственных предприятий, имеющих огромные активы, и которые по факты владения большими ресурсами априори являются влиятельными персонами в Челябинской области. К таковым можно отнести председателя совета директоров ММК Валерия Рашникова, председатель совета директоров ЧЭМК, владельца агрохолдинга «Ариант» Александра Аристова, партнера Аристова Юрия Антипова, владельца компании «Бовид» Бориса Видгофа, Александра Берестова, Сергея и Евгения Вайнштейнов, Марка Левикова и других.

Отдельно от этой группы отстоит Михаил Юревич, который подрастерял политический капитал, но по-прежнему обладает капиталом экономическим, а значит находится в пуле действующих политиков. Тем более, что в рейтингах, периодически проводимых в регионе, Юревич регулярно попадает на ведущие позиции по узнаваемости и влиятельности.

В целом, после проведенной политической зачистки в Челябинской области, которая состоялась в период праймериз и выборов в Госдуму VII созыва, можно констатировать, что позиции власти в лице представителей партии «Единая Россия», существенно укрепились. Тем самым у губернатора и его команды есть карт-бланш на реализацию преобразований, в первую очередь в региональной экономике, которые позволят снять в следующем, 2017 году социально-экономическую напряженность на Южном Урале.

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