Лауреаты Нобелевской премии мира просят СБ ООН остановить насилие в Мьянме

23 нобелевских лауреата сравнивают происходящее в штате Ракхайн геноцидом 1994 года в Руанде, в суданском Дарфуре, в Косово и в Боснии

Нью-Йорк, США, , 01:55 — REGNUM Десмонд Туту, Хосе Рамос-Хорта, Мухаммад Юнус-Саид и 20 других лауреатов Нобелевской премии мира обратились в Совет безопасности Организации объединенных наций с требованием прекратить кровопролитие в Мьянме, передает Reuters 30 декабря.

В открытом письме Совбезу ООН нобелевские лауреаты просят остановить «человеческую трагедию, разворачивающуюся в Мьянме из-за этнических чисток и преступлений против человечности».

«Если мы не предпримем меры, люди будут умирать от голода, если они не будут убиты пулями», — говорится в письме.

Внимание нобелевских лауреатов привлекли «репрессии» против мусульманской народности рохингья в пограничном штате Ракхайн на северо-западе Мьянмы. В октябре правительство ввело в регион войска в ответ на нападение исламистских боевиков провинции на три пограничных пункта, в результате которого погибли девять полицейских, еще пятеро получили ранения.

«Одно дело — окружить подозреваемых, допросить их и покарать в суде, — говорится в письме. — Совсем другое — направить боевые вертолеты против тысяч рядовых граждан, насиловать женщин и бросать детей в огонь».

Нобелевские лауреаты считают, что насилие в Мьянме можно сравнить с «геноцидом 1994 года в Руанде, а также этническими чистками в суданском Дарфуре, в Косово и в Боснии».

Впрочем, нобелевские лауреаты не приводят доказательств конкретных преступлений и их масштабов, которые могли бы поставить насилие в Мьянме в один ряд с геноцидом в Руанде, где за несколько месяцев 1994 года погибло от 500 тысяч до миллиона человек, несколько миллионов граждан народности тутси навсегда бежало из страны.

Известно, что с 9 октября в штате Ракхайн в результате столкновений с полицией погибли 86 человек, за два месяца на территорию Бангладеш перебрались 30 тыс. мусульман из штата Рохингья.

Примечательно также, что лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи, правительство которого нобелевские лауреаты обвиняют в «геноциде», сам является лайреатом Нобелевской премии мира 1991 года.

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