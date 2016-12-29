Четверг, 29 Декабря 2016 года
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Заметили даже литовские СМИ: Белоруссия отворачивается от России

Политика
Литовские СМИ заметили дрейф официального Минска на Запад, о котором ИА REGNUM рассказывало последние несколько лет, и из-за чего арестовали журналистов агентства
Мыслитель
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Мыслитель

Вильнюс, 29 Декабря 2016, 20:04 — REGNUM  Литовские СМИ обратили внимание на арест в Белоруссии авторов ИА REGNUM и изменения политического курса страны. Издание 15min.lt пишет: «Были задержаны три местных журналиста, которые работают корреспондентами в российском новостном издании Regnum. Они обвиняются в разжигании межнациональной розни за то, что назвали Белоруссию «сошедшим с ума недогосударством» (так в тексте 15min.lt — прим. ИА REGNUM).

Однако одним лишь фактом задержания журналистов литовское издание не ограничилось и пробует анализировать процессы колебаний официального Минска. «За разжигание сепаратизма сейчас строго наказывают, наша власть возвышает ценности национальной идентичности, чтобы ясно показать — мы являемся независимым государством, — цитирует литовское издание слова оппозиционной журналистки Ирины Халип, сказанные изданию The Daily Beast. — Лукашенко испугался из-за угрозы аннексии. Он не хочет стать каким-нибудь региональным губернатором».

«Если несколько лет назад активисты, протестующие против режима Лукашенко, сталкивались с проблемами из-за использования белорусского языка и национальных символов, сейчас во всей стране полно плакатов, которые возвышают традиционные ценности. На одном из них, к примеру, изображен начальник офиса, говорящий, что его любимое слово «поспех» — «успех» по-белорусски», — пишет литовское издание. «Между тем некоторые символы вдруг стали раздражать белорусскую власть — например, Георгиевская ленточка, которая уже стала символом военной мощи России. Недавно в Бресте пассажир автобуса на водительском зеркале увидел Георгиевскую ленточку и, возмутившись, сообщил об этом местной власти. Власть тогда официально запретила водителям общественного транспорта использовать этот символ», — заключает 15min.lt.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2016 года в Белоруссии были задержаны авторы агентства Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко, выступавшие со статьями о внутренней политике, экономике и культуре Белоруссии. Их обвиняют в разжигании межнациональной розни, в попытках «вбить клин» между народами России и Белоруссии.

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