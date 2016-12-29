Путин обсудил с главой Египта возобновление авиасообщения

Абдельфаттах Сиси выразил соболезнования в связи с крушением Ту-154 на Черным морем

Москва, , 13:37 — REGNUM Между президентом России Владимиром Путиным и главой Египта Абдельфаттахом Сиси состоялся телефонный разговор. Стороны затронули вопрос о возобновлении регулярного авиасообщения между Москвой и Каиром, сообщает 29 декабря пресс-служба Кремля.

Отмечается, что беседа состоялась по инициативе египетской стороны. Президент Египта принес Владимиру Путину глубокие соболезнования в связи с крушением российского самолета Ту-154.

Стороны обменялись мнениями по обстановке на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в том числе в Сирии и Ливии. Также были затронуты вопросы сотрудничества России и Египта, в первую очередь — восстановление воздушного сообщения между Москвой и Каиром в ближайшей перспективе. Лидеры договорились о предстоящих контактах на различных уровнях.

Напомним, полеты между Москвой и Каиром были прекращены после крушения самолета с российскими туристами, вылетевшего из египетского Шарм-эш-Шейха, в ноябре 2015 года. Жертвами авиакатастрофы стали 224 человека. Власти РФ требовали от Каира гарантий безопасности для российских туристов в египетских аэропортах.