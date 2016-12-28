Сирийские курды получат еще большую автономию

Дамаск, , 18:27 — REGNUM Сирийские курды и их союзники, как ожидается, одобрят на этой неделе план федерального правительства по новому устройству государственной системы на севере Сирии, сообщает 28 декабря Reuters.

Цель состоит в том, чтобы расширить автономию северных районов Сирии, где проживают курды, которые уже получили автономию еще в 2011 году. Теперь они требуют ее расширения, при этом подчеркивая, что у них нет цели создавать независимое государство.

Увеличение курдского влияния на севере Сирии встревожило соседнюю Турцию, против все большей федерализации курдов выступают также США, а также и Башар аль-Асад, президент Сирии.

План сводится к предоставлению курдам конституции, он будет утвержден 29 декабря на заседании совета в городе Рмейлан, сообщила Хадийа Юсеф, председатель данного совета.

«Я ожидаю, что план будет принят, потому что мы его подробно обсудили со всеми заинтересованными сторонами, причём сделали это несколько раз. Данный документ есть плод нашего консенсуса», — сообщила Юсеф.

«В нашем договоре мы сделаем все необходимые уточнения, затем начнем готовиться к выборам», — добавила она. Первые выборы будут региональными, затем пройдут выборы в центральные органы.

Напомним, сирийские курды ведут борьбу с террористами еще с 2011 года, когда они получили право на собственную автономию, расширение ее может стать прологом для будущей независимости, что сами курды отрицают.