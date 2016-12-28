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В Литве попытаются ограничить российское вещание ТВ-каналов

Политика
Состав нового парламента рассмотрит новые поправки консерваторов

Вильнюс, 28 Декабря 2016, 16:44 — REGNUM  В Сейме Литвы зарегистрирована поправка к Закону об информировании общества, которая предлагает сократить количество российской продукции на телевидении, сообщило сегодня, 28 декабря, литовское агентство BNS. Согласно проекту, программы на официальных языках Евросоюза должны составлять не менее 90% объемов ретранслируемых телепрограмм в каждом предлагаемым трансляторами пакете программ, за исключением специализированных, тематических пакетов.

«Нам следует интегрироваться в европейское информационное пространство, и это один из путей достижения этого. Мы находимся под слишком сильным влиянием информационных действий третьих государств, поэтому мы уверены, что такое средство будет очень здоровым для нашего общества, оно будет способствовать интеграции в европейское пространство. Жаль, что это не было сделано ранее, так что приходится исправлять ошибки прошлого», — сказал один из инициаторов поправки — консерватор Лауринас Кащюнас.

Он не считает, что предложение сократить количество российской продукции может вызвать недовольство в обществе, он также выразил убежденность в том, что это предложение получит поддержку в парламенте нового созыва. Сейм прошлого созыва отклонил подобные поправки президента Дали Грибаускайте.

«Появляется понимание у политических сил и в обществе, что нужно учить европейские языки, расширять кругозор в этом вопросе, и это лучшее лекарство от пропагандистских вещей, если иметь в виду, в каком масштабе это явление действует на нас с Востока. Третьи страны с Востока, конкретно Россия, оказывает на нас огромное воздействие. Я надеюсь, что на этот раз Сейм примет решение», — сказал парламентарий.

В настоящее время закон предусматривает, что при ретрансляции телепрограмм ретрансляторы должны отдавать приоритет официальным языкам ЕС, но пропорции не установлены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве регулярно штрафуют или отключают вещание ретрансляторов российских ТВ-каналов, а СМИ на русском языке, даже литовские, официально признаются «инструментами влияния Кремля». Журналистов, работающих на русском языке, пусть даже и в литовских СМИ, объявляют агентами влияния, их лишают или не выдают аккредитаций, проводят финансовый террор, возбуждая проверки налоговых и прочих служб.

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