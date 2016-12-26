Главное мировое событие 2016 года — война в Сирии: опрос

Москва, , 13:34 — REGNUM Главным мировым событием 2016 года 33% жителей России считают войну в Сирии (в 2015-м эта тема также была на первом месте — ее называли 43%). На второй строчке рейтинга президентские выборы в США (31%), на третьей — спортивные события (13%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Резонансными событиями в масштабах страны для граждан стали, прежде всего, парламентские выборы (10%), истории с применением допинга российскими спортсменами (7%), борьба с коррупцией (4%), военная помощь Сирии (4%).

В ТОП-3 мировых событий по заметности вошли победа Дональда Трампа на выборах президента США (12 620,75), попытка военного переворота в Турции (11 338,27) и Brexit (9 392,08). В рейтинге российских событий на первых строчках допинговый скандал в российском спорте (13 894,66), выступление нашей сборной на Олимпиаде в Рио (6 242,97), выборы в Госдуму (6 001,37).

Опрос проведен 17−18 декабря 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента.