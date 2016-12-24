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Додон отправится в Москву на встречу с Путиным 17 января

Политика
Новый президент Молдавии хочет активизировать отношения с Россией
Игорь Додон
Иллюстрация: Socialistii.md
Игорь Додон

Кишинёв, 24 Декабря 2016, 08:03 — REGNUM  Новый президент Молдавии Игорь Додон заявил, что хотел бы встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 17 января будущего года. Об этом, накануне, 23 декабря, заявил посол Российской Федерации в Кишинёве Фарит Мухаметшин.

В ночь на 24 декабря в столице Молдавии прошла встреча Додона с вице-премьером Российской Федерации Дмитрием Рогозиным. Мухаметшин сообщил, что встреча длилась около часа. Рогозин от имени руководства Российской Федерации поздравил Додона со вступлением в должность президента Молдавии и передал приглашение посетить Москву.

В ходе переговоров также было рассмотрено текущее состояние российско-молдавских отношений, перспективы их активизации, а также ситуация вокруг Приднестровья.

Известно, что в ходе предстоящих переговоров Москве, Додон намерен обсудить с Путиным возврат молдавской продукции на российский рынок, а также проблему молдавских трудовых мигрантов в России. В частности, Додон хочет просить у российского лидера амнистии для тех молдавских трудовых мигрантов, которые нарушили миграционный режим и не могут вернуться в Россию. По разным оценкам в России работают более полумиллиона молдаван.

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