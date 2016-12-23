В Новый год с новым правительством: В Ингушетии назначен первый вице-премьр

Магас, , 08:32 — REGNUM Глава Ингушетии назначил первого заместителя правительства региона. Им стал Муслим Дзейтов, до этого занимавший пост первого заместителя главы администрации города Назрани, сообщили ИА REGNUM 23 декабря в пресс-службе главы региона.

По словам Юнус-Бека Евкурова, на прежнем месте работы Муслим Дзейтов контролировал вопросы правопорядка, ЖКХ, транспорта, дорожного хозяйства и санитарного состояния города. Работа его на этом посту была признана эффективной. В должности вице-премьера он будет курировать вопросы ЖКХ и строительства.

Как отметил ингушский лидер, направление, которое досталось Дзейтову, не из легких. Особое внимание предстоит уделить ситуации с платежами за коммунальные услуги.

Как сообщало ИА REGNUM, в новом правительстве Ингушетии будет семь вице-премьеров — на одного меньше, чем в предыдущем кабинете министров. Первым заместителем премьер-министра будет только Муслим Дзейтов.

Кроме того, будет исключена практика совмещения должностей министра и вице-премьера, как это было в прошлом составе. «Мы увидели, что это неэффективно. Когда вице-премьер является еще и министром, то он больше времени проводит в правительстве. Поэтому мы ушли от этой темы. Вице-премьером должен быть человек, который целенаправленно курирует соответствующий блок и отвечает за него. А министр должен заниматься своими министерскими обязанностями», — приводит слова Юнус-Бека Евкурова портал «Ингушетия».