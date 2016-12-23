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Террористы ИГ заживо сожгли двух пленных турецких военных

Политика
Турки были захвачены экстремистами в Сирии

Анкара, 23 Декабря 2016, 07:17 — REGNUM  Террористы группировки «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ) провели очередную показательную казнь: они заживо сожгли двух пленников — турецких военных. Видеозапись была опубликована в социальных сетях, сообщает Turkish Minute.

Исламисты захватили турецких военнослужащих у города Эль-Баб (Сирия) около трёх недель тому назад. Видеозапись казни была опубликована накануне, 22 декабря.

Напомним, террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не впервые устраивают показательную казнь. 22 октября террористы группировки устроили очередную показательную массовую казнь мирных жителей занятого ими города Мосула (Ирак). Шестнадцать человек были сброшены террористами с городского моста.

Читайте ранее в этом сюжете: ИГ продолжает демонстративные казни мирных жителей в Мосуле

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Террористические атаки «Исламского государства»
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