Террористы ИГ заживо сожгли двух пленных турецких военных

Турки были захвачены экстремистами в Сирии

Анкара, , 07:17 — REGNUM Террористы группировки «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ) провели очередную показательную казнь: они заживо сожгли двух пленников — турецких военных. Видеозапись была опубликована в социальных сетях, сообщает Turkish Minute.

Исламисты захватили турецких военнослужащих у города Эль-Баб (Сирия) около трёх недель тому назад. Видеозапись казни была опубликована накануне, 22 декабря.

Напомним, террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не впервые устраивают показательную казнь. 22 октября террористы группировки устроили очередную показательную массовую казнь мирных жителей занятого ими города Мосула (Ирак). Шестнадцать человек были сброшены террористами с городского моста.

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