Мадрид, , 22:08 — REGNUM Испанская компания Aertec Solutions успешно завершила летные испытания беспилотного летательного аппарата (БЛА) TARSIS 75, разработанного по программе Rapaz Генерального директората вооружений и материального обеспечения (DGAM) Минобороны Испании.

Тестовые полеты подтвердили способность беспилотника TARSIS 75 летать на дальность не менее 75 км на высотах до 4,3 тыс. метров.

Кроме того, была проверена возможность интеграции беспилотника в систему огневой поддержки, обнаружения и идентификации целей и корректировки огня. Испытания проводились на военной базе Конде де Газола в испанской провинции Леон.

Разработчики утверждают, что TARSIS 75 способен нести более 12 кг полезной нагрузки в течение 12 часов. Размах его крыла составляет 5,2 метра при длине 3,8 метра. Аппарат способен развивать скорость полета до 100 км/час.

Читайте ранее в этом сюжете: Новинки ВПК покажут на выставке IDEF-2021 в Стамбуле