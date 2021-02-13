Вашингтон, , 07:51 — REGNUM На Международную космическую станцию (МКС) в 2022 году в рамках миссии Crew-4 отправятся американские астронавты Челл Линдгрен и Боб Хайнс. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Командиром корабля, который на орбиту выведет ракета Falcon 9 компании SpaceX, назначен Линдгрен. Хайнс назначен пилотом миссии. Её старт, примерная дата которого пока не сообщается, состоится с космодрома на мысе Канаверал.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск пилотируемой миссии Crew-2 к МКС запланирован на 20 апреля. В состав экипажа корабля Crew Dragon войдут астронавты NASA Шейн Кимбро и Меган Макартур, японский астронавт Акихико Хосидэ и астронавт Европейского космического агентства Тома Песке.

Читайте также: Первый пилотируемый полет Starliner отложили до сентября

Читайте ранее в этом сюжете: В NASA назвали дату второго рейса корабля Crew Dragon на МКС