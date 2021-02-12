Москва, , 11:30 — REGNUM Глава государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин намерен 15 февраля посетить запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» на космодроме Байконур (Казахстан), которая выведет в космос грузовой транспортный корабль «Прогресс МС-16». Он сообщил об этом 12 февраля в своем Telegram-канале.

Как уточнил глава Роскосмоса, на стартовом комплексе космодрома Байконур установлена ракета-носитель «Союз-2.1а».

"Сегодня в 08:30 мск начаты работы по графику первого стартового дня. В воскресенье вылетаю на Байконур», — говорится в сообщении Рогозина.

Отметим, старт ракеты «Союз-2.1а» намечен на 07:45 мск 15 февраля, она должна вывести на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-16». При этом планируется, что последний пристыкуется к Международной космической станции в 09:19 мск 17 февраля.