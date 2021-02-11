Кембридж, Великобритания, , 08:12 — REGNUM Майнинг биткоина ежегодно потребляет больше электричества, чем вся Аргентина, показывает анализ Кембриджского университета. Об этом 10 февраля пишет BBC.

Кембриджский университет разработал специальный инструмент — «Кембриджский индекс потребления электроэнергии биткоином» (CBECI), — который отслеживает ежегодное потребление энергии, потраченной на майнинг этой криптовалюты. Получив результаты по биткоину, университет сравнивают их с общими показателями расхода электричества в других странах.

Критики биткоина недовольны, что его майнинг тратит столь огромное количество электроэнергии. А копанию Tesla, купившую биткоины на $1,5 млрд, осудили из-за того, что она не учитывает негативное влияние данной криптовалюты на состояние окружающей среды.

После того, как стало известно, что Tesla приобрела криптовалюту, котировки биткоина взлетели на новые исторические вершины, приблизившись к уровню $45 000. В моменте криптовалюта дорожала на 15,5%, после чего сократила рост до 12,5%.

Но увеличение в цене привело к еще большей затрате электричества. По данным CBECI, с ростом цен растет и энергопотребление, и если в ближайшее время цена не снизится, то майнинг биткоина будет «съедать» еще больше энергии.

Как ранее писал ИА REGNUM, исследователи из Гавайского университета в Маноа (США) пришли к заключению, что в результате добычи криптовалют температура воздуха на планете за двадцать лет поднимется на 2 °C.

Организация «Христианская помощь» опубликовала доклад, согласно данным которого повышение температуры более чем на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем вызовет повышение уровня моря по меньшей мере на 40 см, что может привести к затоплению Лондона.